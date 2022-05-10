سيبريا تحترق.. فيديو

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان أصدرته السبت الماضي، عن نشوب عشرات الحرائق في مناطق مختلفة في سيبريا، وتسببت الرياح القوية في تأجيجها.

وتم تسجيل 123 حريقا لغاية يوم يوم السبت.

وارتفعت مستويات تلوث الهواء في أومسك بشكل ملحوظ، وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة.

وأسفرت الحرائق عن مقتل 10 أشخاص والتهمت مساحات شاسعة ومئات المنازل، بحسب "يورونيوز".

وعملت فرق الإطفاء على إجلاء المواطنين الذين يعيشون في أماكن مجاورة.