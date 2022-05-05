ملبورن الأسترالية غارقة في القمامة والأوساخ

المصدر: البيان

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بدأ عمال النظافة في شمال ملبورن إضراباً شاملاً منذ أسابيع للمطالبة برواتب وظروف عمل أفضل، ما خلق أزمة قمامة أغرقت الشوارع.

وتراكمت أكياس النفايات في ضواحي مورلاند، حيث قال مجلس المنطقة إن نقص العمال هو السبب، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

واضطر السكان عندما طفح الكيل وتفاقمت الأزمة إلى استخدام سيارات بالأجرة لتنظيف الشوارع ونقل النفايات إلى خارج المدينة.

كما شارك عمدة المنطقة أوسكار يلديز في الحملة، موضحاً أنه اتخذ قراره بعد مئات الشكاوى التي وصلته بشأن تراكم النفايات على الطرقات.

وقال يلديز “ليس مسألة أيام، استمر هذا الوضع لأسابيع خَلَتْ”.

وأوضح العمدة أن مشكلة جديدة ظهرت الآن، حيث بدأ جامعو القمامة بإضراب طويل تسبب في فيضان صناديق القمامة في الشوارع وانتشار الرائحة الكريهة على الطرقات.

كما يخطط اتحاد عمال النظافة لتصعيد الإضراب بغلق مستودع القمامة في هادفيلد ما سيوقف جمع القمامة لمنازل مورلاند كلها.

يطالب العمال بزيادة قدرها 20دولاراً أسبوعياً، وأعلن اتحادهم عن استمرار مفاوضاتهم مع الحكومة والمواصلة في الإضراب في حال عدم التوصّل إلى نتائج في الأسبوع القادم