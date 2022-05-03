الصين تنشىء محطة أرصاد جويّة على قمة أعلى جبل في العالم

المصدر: البيان

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تعمل الصين على تطوير وسائل رصد الظواهر الجوية بإنشاء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم.

وذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، أمس الاثنين، مشيرة إلى أنه تم إنشاء محطة الرصد الجديدة على قمة جبل إفرست، التي تعد أعلى قمة جبل في العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحطة الجديدة تسهم في دعم جهود العلماء الصينيين المتخصصين في رصد وتحليل الظواهر الجوية المختلفة.

وبحسب الصحيفة، فإن ارتفاع المحطة التي تم إنشاؤها يصل إلى 8 آلاف و800 متر.

ونشرت الصحيفة صورا ترصد موقع المحطة، الذي يقع على قمة أعلى جبل في العالم.