موجة حرارة شديدة تخنق الهند وباكستان.. فيديو

المصدر: أ ف ب

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تضرب موجة حر قياسية الهند وباكستان متسببة بانقطاع الكهرباء ونقص المياه عن ملايين من الأشخاص المتوقع أن يواجهوا القيظ بوتيرة متزايدة في المستقبل، وفقًا لخبراء التغير المناخي.

عانت باكستان من حرارة شديدة أول أمس الخميس، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى الأسبوع المقبل، وأن تبلغ درجات الحرارة ذروتها عند 48 درجة في أجزاء من ريف السند الأربعاء، وفقاً لجمعية الأرصاد الجوية الباكستانية.

وفي الهند المجاورة، أُغلقت المدارس وخلت الشوارع من المارة في بعض المناطق مع غياب أي مؤشر على تراجع موجة الحر القائظ أمس الجمعة.

وحثت شيري رحمن، الوزيرة الباكستانية المسؤولة عن مكافحة تغير المناخ، الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم على اتخاذ إجراءات احترازية من الموجة الحارة الشديدة، والتي وصلت فيها درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد إلى 47 درجة مئوية.

وقالت في بيان "هناك توقعات بأن درجات الحرارة في باكستان قد ترتفع بمقدار يتراوح بين ست وثماني درجات مئوية عن المتوسط. ووفقا لتقارير الأرصاد فمارس هو الأشد حرارة منذ 1961".

وحذر علماء من أن أكثر من مليار شخص يواجهون خطر التأثيرات المرتبطة بالحرارة في المنطقة وربطوا البداية المبكرة للصيف القائظ بالتغير المناخي.