رغوة نهر ملوّث تتسلّل إلى منازل الكولومبيين.. فيديو

المصدر: البيان

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فوجئ السكان في بلدة موسكيرا بالقرب من العاصمة الكولومبية بوغوتا بوصول طبقة من الرغوة الملوثة إلى أعتاب منازلهم.

وتتدفق تلك الطبقة من النهر الملوث المحيط بالمنطقة، وهي ظاهرة تتكرر وتزداد خلال مواسم الأمطار في كولومبيا، بحسب "يورونيوز".

ويزداد الوضع سوءاً بانبعاث روائح كريهة من تلك الرغوة، التي يقول بعض السكان إنها تتسبب في أمراض تنفسية للأطفال، بالإضافة إلى إضرارها بأبواب المنازل ونوافذها.

وقالت هيئة البيئة في المنطقة إن ازدياد الرغوة يعود إلى إلقاء كميات كبيرة من المنظفات التي تصب في النهر، بالإضافة إلى الأمطار الأخيرة.

وقال إدوين غارسيا، مدير المختبر البيئي، إن السلطات "تعزز عمليات المراقبة والتحكم والمتابعة" من أجل معالجة هذه المشكلة.

وأضاف أنه منذ العام 2020، تم تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في موسكيرا، ومن بين وظائفها الحد من "العوامل التي يمكن أن تولد الرغوة".

وتوصي السلطات البيئية الكولومبية السكان بتجنب الاتصال بالرغوة الملوثة.