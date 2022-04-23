العثور على حبّارٌ عملاق حياً بشواطئ اليابان بطول حوالي 3.5 متر.. فيديو

المصدر: البيان

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عُثر على حبّار عملاق يزيد طوله على الثلاثة أمتار حياً بعد أن جرفته الأمواج وألقت به على رمال شاطئ أوجو بمدينة فوكوي غربي اليابان، يوم الأربعاء الماضي، بحسب "يورونيوز".

ونقلت السلطات المحلية المختصة الحباّر العملاق، الذي يبلغ طوله 3.35 متر إلى مركز إتشيزين ماتسوشيما للحياة البحرية.

يذكر أن هذا الحيوان، الذي يصنّف من الروخيات، يعيش في أعماق البحار ونادراً ما يظهر فوق سطح الماء.