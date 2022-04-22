تسجيل تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة في أبريل منذ 20 عاماً بإسبانيا.. فيديو

المصدر: البيان

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ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن 12 منطقة في إسبانيا أعلنت حالة التأهب القصوى، بسبب سوء الأحوال الجوية أول أمس الأربعاء، إذ غطت الثلوج المناطق الجبلية في شمال البلاد وشرقها.

واعتبرت تساقطات الثلوج الأعلى كثافة خلال أبريل منذ 20 عاما، وفق "يورونيوز".

وبحسب وكالة المرور الإسبانية، لا تزال عشرات الطرق مغلقة أمام حركة المرور بسبب الثلوج المتراكمة.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري بسبب العاصفة الثلجية الاستثنائية للغاية.

تسجيل تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة في أبريل منذ 20 عاماً بإسبانيا.. فيديوhttps://t.co/Jpt9jTAEIJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yX7iMPBwgE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 22, 2022