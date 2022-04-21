ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 224 شخصا

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة تضرب الفلبين هذا العام، إلى 224 شخصًا، بينما لا يزال 147 آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت الوكالة الفلبينية لمواجهة الكوارث اليوم أن نحو 202 شخص لقوا حتفهم في مقاطعة ليتي، على بعد 599 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة مانيلا، ودمرت الانهيارات الأرضية المجتمعات المحلية في مدينة بايباي وبلدة أبويوج.

وأضافت أن ما لا يقل عن 140 شخصًا في مدينة بايباي وبلدة أبويوج في عداد المفقودين.. فيما لقى 22 شخصًا آخرون حتفهم في مناطق متضررة مختلفة، وفٌقد سبعة آخرون.

وضربت العاصفة الاستوائية "ميجي" الساحل الشرقي للفلبين في 10 أبريل الجاري، وتضرر منها أكثر من مليوني شخص في 30 إقليمًا، وأجبرت أكثر من 207 آلاف شخص على الفرار من منازلهم والبقاء في مراكز إيواء.