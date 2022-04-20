اليراعات.. نجوم تضيء سماء جبل تيانتاي الصيني

المصدر: البيان

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دخل جبل تيانتاي بمدينة تشنغدو الصينية أول أمس 18 أبريل الجاري فترة الذروة الأولى من اليراعات التي تحلق في سماء الجبل في العام 2022، والتي ستستمر حتى 8 مايو تقريباً.

ويعتبر جبل تيانتاي أكبر قاعدة لمشاهدة اليراعات في آسيا، مع أكثر من 20 نوعاً من اليراعات، بحسب وكالة "شينخوا".

ويبعث تحليق اليراعات في سماء جبل تيانتاى في الليل أضواء منقطعة تشبه النجوم في سماء الليل، مما يجعل الناس يعيشون حالة تجمع بين السعادة والحلم في عالم خرافي رائع.