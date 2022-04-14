عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. ما تداعياتها؟

المصدر: البيان

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حذرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) من أن عاصفة شمسية ستضرب الأرض اليوم الخميس قد يكون لها تأثير قوي على أنظمة الطاقة والأقمار الصناعية.

كما أشارت الوكالة إلى أن هذه العاصفة قد تشتد لاحقا، وفقا لبيانات أصدرتها، وفق ما نقلت إذاعة "مونت كارلو الدولية".

وسيتسبب اصطدام هذه العاصفة بكوكبنا في حدوث عاصفة مغنطيسية أرضية، لكن ناسا صنفت قوة هذه الموجة بـ"المتوسطة".

إضافة إلى تأثيرها المتوقع على مصانع الطاقة والأقمار الصناعية، من الممكن أن يتم رصد الشفق القطبي في مدن مثل نيويورك وأيداهو.

يذكر أن الشمس تشهد حاليًا زيادة ملحوظة في نشاطها كجزء من دورتها الاعتيادية، والتي تستمر 11 عاما ويتم تحديدها من خلال الانفجارات وتفشي الإشعاعات.

ومن المقرر أن تصل هذه الانفجارات إلى ذروتها في العام 2025، لذلك، فإن العلماء يتوقعون أن تضرب الأرض عواصف شمسية أخرى أكثر قوة من تلك التي ستصل إلينا اليوم الخميس.