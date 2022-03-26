سيدني تحت وطأة الفيضانات مرة أخرى

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضربت فيضانات جديدة مناطق متعددة في سيدني مساء أمس الجمعة وتصاحبت مع عواصف رعدية وأمطار غزيرة على أجزاء من المدينة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية BOM أصدر تحذيراً في سيدني البرى ومنطقة Wollongong ثمّ امتدّ التحذير إلى Blue Mountains و Hawkesbury في الساعات التالية.

وتوقّع المكتب فيضانات أخرى في المناطق التي شملها التحذير، حيث وصل منسوب المياه إلى مستوى عالٍ وغطى إطارات السيارات على الطرقات، كما تعطّلت حركة المرور على طريق Taren point بسبب غمر الشارع بالمياه، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

ومرة أخرى، أعلنت قطارات سيدني عن تأخيرات في رحلاتها على خط الساحل الجنوبي بسبب فيضان مفاجئ في كولكلبيف قرب Wollongong.

وشمل أكبر خطر للفيضانات والعواصف في الولاية، مناطق الأنهار الشمالية والسهول والمنحدرات المجاورة والمحيطة بها، وتبقى ليسمور أكثر المناطق تهديداًن ومثلها Tenterfield و Walgettو Byron Bay وCasino وKyogle.

وتتحرك العاصفة من نيو ساوث ويلز إلى كوينزلاند، حيث تلقّت جولد كوست تحذيراً بعاصفة رعدية قوية.