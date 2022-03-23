تلوث بلاستيكي يعطّل سد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية.. فيديو

المصدر: البيان

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تكدست طبقة من النفايات البلاستيكية في الطرف السفلي لبحيرة كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدرجة سدت توربينات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في الشرق، بحسب "يورونيز".

يجذب سد روزيزي آلاف الزجاجات والعلب وغيرها من القمامة، التي يتم إلقاؤها في البحيرة، التي تمتد على مسافة 90 كيلومترًا على طول الحدود مع رواندا.

وتتشكل باستمرار طبقة متراصة من النفايات البلاستيكية بهذه البحيرة، التي تحدها التلال الخضراء.