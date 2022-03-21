حريق يلتهم مساحات شاسعة من غابات تكساس.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التهمت حرائق الغابات مساحات شاسعة في مقاطعة هود بولاية تكساس أول أمس الأحد، وتسببت في تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المسؤولين، أن طواقم الإطفاء الأمريكية أحرزت تقدماً في مكافحة حرائق الغابات في الولاية، بحسب "يورونيوز".

وأسفرت الحرائق عن وفاة نائب شريف كان يعمل إلى جانب فرق الإطفاء على إجلاء المدنيين، إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن 80 منزلاً وجزءاً كبيراً من بلدة كاربون الصغيرة في تكساس حسبما ذكرت صحف محلية.

وذكر المتحدث باسم خدمة إطفاء تكساس أنه تم احتواء حوالي 25٪ من الحريق.

وأوضحت الوكالة أن الحرائق التهمت حوالي 330 كيلومتراً مربعاً، بما في ذلك نحو 185 كيلومتراً مربعاً في مجمع إيستلاند.

تقع هذه المنطقة على بعد حوالي 193 كيلومتراً غرب دالاس.

وأعلنت السلطات في أوكلاهوما المجاورة، عن وفاة رجل إطفاء جراء الحرائق.