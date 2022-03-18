أستراليا الغربية تشهد أسخن يوم خريف مسجل في التاريخ

المصدر: البيان

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شهدت بلدة في منطقة بيلبارا بأستراليا الغربية أشد أيام الخريف حرارة مسجل في التاريخ.

وقال مكتب الأرصاد الجوية (BoM) إن درجات الحرارة في روبورن بشمال الولاية وصلت إلى 47.1 درجة مئوية أمس.

لكن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء المدينة إلى 30 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن ترتفع فوق 40 درجة مئوية مرة أخرى الأسبوع المقبل، بحسب "أستراليا بالعربي"

في سياق ذلك، تتم تغذية الحرارة الشديدة بواسطة نظام الضغط العالي، الذي انتقل إلى الخليج يوم الخميس، مما أدى إلى رياح شمالية على الأجزاء الجنوبية الغربية من الولاية.

وقال مجلس الإدارة “يوم الجمعة سيكون دافئاً في العديد من المناطق، حيث من المقرر أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 8-10 درجات مئوية فوق المتوسط ​​في هذا الوقت من العام”.

بينما يستعد الغرب لدرجات حرارة قصوى، قال BoM أن “المزيد من الأمطار فوق المتوسط” في طريقها إلى شمال وشرق أستراليا.

وتقع أستراليا في قبضة ظاهرة الطقس الرطب في النينيا، والتي بلغت ذروتها ولكنها تشهد نهاية متأخرة بسبب الرياح الأقوى من المتوسط.