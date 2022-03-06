حرائق غابات "أولجين" تهدّد أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي بكوريا الجنوبية.. فيديو

المصدر: يونهاب

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دمرت حرائق الغابات في بلدة أولجين بإقليم كيونغ سانغ الشمالي بكوريا الجنوبية أول امس الجمعة عشرات المنازل وأجبرت الآلاف على الإخلاء.

وقد بدأت الحرائق على طريق بالقرب من جبل فى بلدة أولجين الواقعة على بعد 330 كيلومترا جنوب شرق سيئول فى الساعة 11:17 صباحا، وانتشرت نحو قمة الجبل، وفقًا لخدمة الغابات الكورية.

وامتدت الحرائق شمالا إلى مدينة سامتشوك بإقليم كانغ وون بعد الظهر بسبب الرياح القوية والطقس الجاف.

وأصدرت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذار الطوارئ، وأرسلت 30 طائرة هليكوبتر و230 عربة إطفاء و1,100 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء يواجهون صعوبات في احتواء الحرائق بسبب الرياح العاتية التي تزيد سرعتها عن 25 مترا في الثانية والطقس الجاف.

ودمرت الحرائق ما لا يقل عن 50 منزلا وأدت إلى إجلاء حوالي 4 آلاف شخص في بلدة أولجين وحوالي ألف شخص في مدينة سامتشوك.

وقالت السلطات إن نحو 3,300 هكتار من الغابات، أي ما يعادل حوالي 4,600 ملعب كرة قدم، كانت تحت تأثير الحرائق. وتعد هذه هي أكبر منطقة غابات تتأثر بحرائق هائلة في العقد الماضي.

وتقدر الأضرار الناجمة عن الحرائق بحوالي 20.9 مليار وون (17.2 مليون دولار أمريكي)، ومن المرجح أن تزداد مع انتشار الحرائق في إقليم كانغ وون.

ومع انتشار الحرائق في مدينة سامتشوك، كانت السلطات تكافح لحماية أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد يقع في المدينة.

وقال رجال الإطفاء إن الحرائق وصلت إلى الأسوار الخارجية لمحطة "هانول" للطاقة النووية الواقعة على بعد 11 كيلومترًا فقط من مصدر الحرائق، لكن تم السيطرة عليها في وقت متأخر بعد الظهر.

وقالت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية التي تشغل المحطة إنها خفضت قدرة التوليد لخمسة مفاعلات قيد التشغيل بنسبة 50%.

وأصدر الرئيس "مون جيه-إن" تعليماته للمسؤولين ببذل الجهود لإخماد حرائق الغابات بسرعة ومنع وقوع الإصابات وحماية محطة الطاقة النووية.

وتم تعليق التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 9 مارس في أحد مراكز الاقتراع في بلدة أولجين بسبب انقطاع التيار الكهربائي عقب اندلاع الحرائق.

حرائق غابات "أولجين" تهدّد أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي بكوريا الجنوبية.. فيديوhttps://t.co/SNsWB5y0ZK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ngfshuSf5t — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 6, 2022