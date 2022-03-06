انهيار جزء من جبل جليدي في نهر بيريتو مورينو بالأرجنتين.. فيديو

المصدر: البيان

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انهار جزء من جبل جليدي في نهر بيريتو مورينو الجليدي العملاق في إقليم باتاغونيا الأرجنتيني في أواخر فبراير الماضي.

وشاهد عدد من السياح، بينما كانوا على متن قارب سياحي، لحظة انشطار مساحات واسعة من النهر أمامهم.

وبلغ ارتفاع القطع الجليدية حوالي 60 مترا فوق مستوى المياه، بحسب "يورونيوز".

وهذه الظاهرة الطبيعية الفريدة، تتكرر كل أربع سنوات ولا علاقة لها بالاحتباس الحراري.

ويعتبر نهر بيريتو مورينو الجليدي ثالث أكبر مخزن للمياه العذبة في العالم، ويغذي 48 نهراً من الأنهار الجليدية المنفصلة.

انهيار جزء من جبل جليدي في نهر بيريتو مورينو بالأرجنتين.. فيديوhttps://t.co/7GDqHZBFIY#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pNKfypP2kx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 5, 2022