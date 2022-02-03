نصف تريليون يورو خسائر أوروبا بسبب التقلبات المناخية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسببت العواصف والفيضانات وغيرها من التقلبات المناخية الشديدة، في أضرار اقتصادية بنحو نصف تريليون يورو في أوروبا بين عامي 1980 و2020، بحسب وكالة البيئة الأوروبية.

وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وتركيا، بلغ إجمالي المبلغ ما بين 450 و520 مليار يورو، حسبما أعلنت الوكالة في تحليل جديد نشر أمس.

وأوضحت الوكالة أن ألمانيا، سجلت أعلى الأضرار الاقتصادية الإجمالية من بين جميع الدول الـ 32 التي خضعت للتحليل، حيث بلغ مجموع خسائرها حوالي 110 مليارات يورو على مدى 41 عاما، وتلتها فرنسا وإيطاليا. وكانت الخسائر هي الأعلى في سويسرا على أساس كل فرد من السكان.

وتراوح عدد الوفيات الناجمة عن الظواهر الجوية الشديدة في هذه الفترة بين 85 ألفا و145 ألف حالة، منها أكثر من 85% بسبب موجات الحر.