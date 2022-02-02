ثلات محافظات مصرية معرضة للزلازل الفترة المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن منطقة شرق بني سويف، ودمياط، امتدادا حتى خليج السويس، تعتبر من المناطق التي تشهد نشاط زلزالي خلال الفترة المقبلة.

وتفى القاضي دخول مصر حزام الزلازل حتى الآن، مضيفًا أنه غير المتوقع دخول البلاد هذا الحزام.

وأضاف القاضي أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يرصد دبه النملة من الزلازل الصناعية مثل تفجيرات المحاجر ومصانع الاسمنت وجميع أنواع المناجم أو الزلازل الطبيعية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محافظة بني سويف كانت هزة بقوة 4.1 ريختر، ولم يشعر بها إلا قاطني المحافظة فقط، مضيفاً أن ماحدث عبارة «هزة خفيفة» بدأت من منطقة الكريمات وحتى خليج السويس، وما حدث تركيب جيولوجي.

وكشف القاضي أن منطقة شرق بني سويف، ودمياط، امتدادا حتى خليج السويس، تعتبر من المناطق التي تشهد نشاط زلزالي غير محسوس، قادمة من تركيا .

وكانت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل سَجّلت أمس زلزالاً بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر على بعد 56 كم شمال شرقي مدينة بني سويف المصرية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في بيان له، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 11 ودقيقة واحدة و21 ثانية صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، على عمق 6 كم، وعلى دائرة عرض 29 ر29 درجة شمالاً، وخط طول 61 ر31 درجة شرقاً.

وأشار القاضي إلى أنه لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أي بيانات بشأن حدوث خسائر في الأرواح أو أضرار في المنشآت نتيجة لهذا الزلزال.