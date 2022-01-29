الدنمارك تتأهب لاستقبال عاصفة "مالك"

المصدر: د ب ا

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تستعد الدنمارك لاستقبال عاصفة "مالك". وأفادت قناة تي في 2 الدنماركية اليوم السبت بأن عشرين شخصا في فريدريكسوند يعتمدون على الرعاية اليومية نقلوا إلى أماكن آمنة كإجراء احترازي.

وقالت القناة إن سبب ذلك يتمثل في أنه إذا وقعت فيضانات فلن يمكن ضمان إمداد هؤلاء الناس بالمواد الغذائية والضروريات.

وفي جزيرة سيلاند التي تقع بها العاصمة كوبنهاجن تم إيقاف حركة القطارات الإقليمية تقريبا كإجراء احترازي أيضا بحسب ما أعلنته إذاعة "دي آر".

وذكرت وكالة ريتزاو أن 10 آلاف شخص من عمال الإنقاذ جاهزون الآن للعمل في جميع أنحاء البلاد.

كان من المنتظر وصول عاصفة "مالك" إلى الدنمارك اليوم السبت، وصدرت تحذيرات بشأن عواقب العاصفة في أجزاء أخرى من أوروبا.

وبلغت سرعة الرياح ما يقرب من 140 كيلومترا في الساعة على الساحل الشرقي الأسكتلندي بالقرب من أبردين.

وأطلقت خدمة الأرصاد الجوية على العاصفة اسم "كوري".

وتم إلغاء مباراتين لكرة القدم في الدرجة الأولى بالدوري الدنماركي كإجراء احتياطي.

كانت الليلة الماضية أيضا ليلة عاصفة في شمال ألمانيا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا من عواصف قد تصل إلى مستوى هبوب الأعاصير

على الساحل وفي النصف الشمالي الشرقي من البلاد.