ترامب يرشح رونالدو لرئاسة البرتغال

المصدر: البيان الالكتروني

خفف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ظله بشأن فكرة ترشح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتخابات بلاده الرئاسية ضد الرئيس الحالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وبدأ الأمر وفق "روسيا اليوم" بمحادثة طويلة بين ترامب وريبيلو دي سوزا، الذي يقوم حاليا بزيارة واشنطن، حول مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا، لكن المحادثة انتهت بفكرة وجود اختلاف بين الثقافة السياسية الأمريكية والبرتغالية.

ولدى أول اجتماع ثنائي مع ترامب، قال ريبيلو دي سوزا لنظيره الأميركي في بداية لقائهما بالبيت الأبيض: "لا تنسَ أن البرتغال لديها أفضل لاعب في العالم، يدعى كريستيانو رونالدو".

وكان ترامب ذكر قبلها أن نجله، على الأرجح بارون، يعشق كرة القدم ويهوى مشاهدة المونديال، وانتهز نظيره البرتغالي الفرصة ليقول لترامب إن "نجله يعرف بالتأكيد كل شيء عن رونالدو"، ليرد عليه ترامب بالقول:"هذا حقيقي".

وأكد الرئيس الأمريكي أن :"البرتغال تقدم أداء جيدا للغاية في المونديال"، وسأل نظيره: "كيف أن رونالدو لاعب جيد؟"، ليقول له ريبيلو دي سوزا إنه "الأفضل في العالم"، وهنا قال ترامب: "إذا فليترشح ضدك في إحدى المرات".

وبينما كان الرئيس البرتغالي يستعد للرد، أضاف ترامب :"كريستيانو لن يفوز بالانتخابات.. وأنت تعلم أنه لن يفوز".

وهنا أمسك ريبيلو دي سوزا بشكل ودي بذراع ترامب اليمنى، وقال: "سيدي الرئيس، أنت تعلم، علي أن أقول لك شيئا.. البرتغال ليست بالضبط مثل الولايات المتحدة.. إنها مختلفة بعض الشيء".

وقال ترامب حينها: "هذا حقيقي"، قبل أن يهتم بالرد على أسئلة الصحافيين في القاعة، وأضاف الرئيس الأميركي أيضاً بخصوص مونديال 2018 أن: "روسيا تقدم عملا رائعا بصفتها المستضيفة".

ويواجه منتخب البرتغال في الدور الثاني للمونديال نظيره الأوروغوياني في الـ 30 من يونيو الجاري على ملعب "فيشت أرينا" في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود.