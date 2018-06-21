نيمار يتطلع لاستعادة مستواه المعهود لهزيمة كوستاريكا

المصدر: د ب أ

بعد البداية المحبطة في مونديال روسيا تجاوز النجم البرازيلي نيمار إصابته في الكاحل وبات جاهزا لافتتاح سجله التهديفي خلال المواجهة أمام كوستاريكا غدا الجمعة في سان بطرسبرج.

ولم يظهر نيمار بمستواه المعهود خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب السامبا مع نظيره السويسري 1 /1 يوم الأحد الماضي، ليقتنص منتخب صربيا صدارة المجموعة الخامسة بفضل فوزه على كوستاريكا 1 /صفر.

وتعافى نيمار أغلى لاعب في العالم والذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، من إصابته في القدم التي تعرض لها في شباط/فبراير الماضي ليشارك مع المنتخب البرازيلي في ضربة بداية المونديال بعد غيابه عن أغلب فترات النصف الثاني من موسم الدوري الفرنسي.

ورغم تسجيله هدفين في شباك كرواتيا والنمسا في مباراتين وديتين قبل المونديال، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عجز عن هز الشباك السويسرية.

وسعى المنتخب السويسري لإيقاف نيمار سواء بالسبل القانونية أو بالمخالفات، حيث نال ثلاثة من لاعبي منتخب سويسرا إنذارات خلال رقابتهم اللاعب رقم 10، الذي تعرض لعشر مخالفات خلال المباراة.

وتعرض نيمار لانتقادات وسائل الإعلام البرازيلية بسبب أداءه أمام سويسرا، حيث تحدثت بعضها عن أن "قصة شعر اللاعب متميزة ولكن أداءه الكروي صفر".

وخرج نيمار مصابا في الكاحل خلال تدريب المنتخب البرازيلي أمس الأول الثلاثاء لكنه تدرب بعدها بالكرة بشكل طبيعي مما يرجع مشاركته أمام كوستاريكا.

وغرد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالقول "نيمار اشتكى من آلم في كاحله بسبب حجم المخالفات التي ارتكبت ضده أمام سويسرا".

وقال فيليب كوتينيو نجم المنتخب البرازيلي :" يرتكب ضده العديد من الأخطاء. إنه يركل كثيرا".

وأضاف "الجميع يركض خلف نيمار عندما يلعب، إنه يتعرض للكثير من المخالفات".

وأشار "نيمار واحد من أفضل لاعبي العالم، اللعب بجانبه مهم للغاية، عندما يشارك معنا يقدم مساعدة كبيرة لنا".

وختم بالقول "إنه رجل شجاع دائما لا يهاب المنافسين".

ويتطلع نيمار لاستعادة مستواه المعروف وأن ينال من شباك كيلور نافاس حارس ريال مدريد خلال المواجهة أمام كوستاريكا غدا.

كما أن التسديدات بعيدة المدى لكوتينيو ستكون بمثابة عامل ضغط مضاعف لنافاس، بعدما سجل هدف بلاده الوحيد أمام سويسرا من تسديدة رائعة.

وأوضح كوتينيو "إنه لقاء في غاية الأهمية، كنا نرغب في الفوز بالمباراة الأولى، ولكننا تعادلنا في النهاية، لدينا فرصة أخرى".

وختم بالقول "علينا أن نقدم مباراة قوية وأن نتحلى بالمسئولية لأننا نرتدي قميص البرازيل".