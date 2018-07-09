الأورغواياني كونيا حكما لمباراة بلجيكا وفرنسا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد، أن الحكم الأورغواياني أندريس كونيا سيدير مباراة الدور قبل النهائي بكأس العالم التي تجمع بين بلجيكا وفرنسا يوم الثلاثاء المقبل بسان بطرسبرج.

وأقصى المنتخب الفرنسي نظيره الأورغواياني من دور الثمانية، ولكن الفيفا لا يضع في حسباته هذه الروابط الرياضية عندما يقوم بتعيين الحكام.

وأدار كونيا (41 عاما) مباراتين في النسخة الحالية من المونديال في دور المجموعات، حيث أدار المباراة التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره الأسترالي 2 / 1، والتي شهدت للمرة الأولى في تاريخ المونديال استخدام نظام حكم الفيديو المساعد، كما أدار المباراة التي تغلب فيها المنتخب الإسباني على نظيره الإيراني 1 / صفر.