ما الهدايا التي وزعتها رئيسة كرواتيا في قمة الناتو؟

على الرغم من غياب الرئيسة الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش عن مباراة منتخب بلادها أمام إنجلترا، والتي انتهت بتأهل كرواتيا للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، إلا أنها حافظت على "أجواء رياضية حماسية" في أروقة اجتماعات حلف الناتو، حيث تواجدت.

ونشرت الرئيسة الكرواتية عبر حسابها الرسمي على تويتر صوراً لها وهي تهدي كلا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قميص منتخب بلادها، ويحمل أحدهما اسم ترامب والآخر اسم تيريزا ماي، حسب (CNN).

وكانت كيتاروفيتش قد لفتت الانتباه خلال حضورها مباريات منتخب بلادها الأخيرة، حين ظهرت بقميص المنتخب في المدرجات بين المشجعين، إلى جانب رئيس الفيفا ورئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف.