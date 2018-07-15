ماكرون: فخور جداً - الجماهير: نحن الأبطال – الإعلام: عمالقة

المصدر: د ب أ

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتخب بلاده بالفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال ماكرون لمحطة (آر إم سي) مساء اليوم الأحد:" أنا مسرور جدا لفرنسا، وأنا فخور جدا بهم (باللاعبين) وبالفريق الكرواتي الذي لعب مباراة ممتازة".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفرنسي لكرة القدم توج بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 مساء اليوم في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وكان ماكرون من بين الحاضرين في الاستاد.

في غضون ذلك، امتلأت شوارع العاصمة الفرنسية باريس بالهتافات، وصرخات المشجعين اليوم الأحد بعد فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم على المنتخب الكرواتي 4 / 2 ليتوج للمرة الثانية في تاريخه بلقب كأس العالم.

وأسفل برج إيفيل، حيث وصلت منطقة المشجعين، التي تستوعب 90 ألف مشجع، إلى طاقتها الاستيعابية قبل ثلاث ساعات من بدء المباراة، كان هناك بحر من ألوان العلم الفرنسي.

وهتفت الجماهير" نحن الأبطال".

وفي شارع الشانزليزيه، الذي تم تطويقه من قبل الشرطة تحسبا للاحتفالات، تسلق المشجعون محطات الحافلات والأكشاك، وأطلقوا قنابل الدخان وهتفوا: "نحن الفرنسيين".

وفي الحي اللاتيني، اندلعت مسيرات عفوية من المقاهي، وانطلقت من الشوارع الجانبية يغنون النشيد الفرنسي - لينضموا إلى الحفلة في الساحات القريبة.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لست بحاجة لضرب نفسك لتصدق هذا. هذا الأحد، المنتخب الفرنسي للحقيقة كتب صفحة جديدة في التاريخ".

وكتب بنيامين جريفو، المتحدث الرسمي باسم الحكومة عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر": "عمالقة! بعد 20 عاما، شكرا للمنتخب الفرنسي لإعطاء الحلم لجيل جديد".

وكتبت الصحيفة الفرنسية "لو باريزيان": "إنهم خالدون، وديديه ديشان بشكل أكبر بقليل عن الآخرين"، في إشارة إلى أن المدرب الفرنسي فاز باللقب كلاعب ومدرب ليسير على خطى البرازيلي ماريو زاجالو والألماني فرانز بيكنباور.

واعترفت صحيفة "ليكيب": "هذه بطولة الاتقان، حتى لو كان هناك شيء ما ناقص في بعض الأحيان أمام منافس شكل مشاكل أكثر مما كان متوقعا".

ولكن في باريس، كان وقت الاحتفال، وليس التحليل، حيث سارت السيارات في الشوارع وتجمهر حولها المشجعون في إشارات المرور مع خروج المشجعين الصغار ذكورا وإناثا من نوافذ السيارات، يهتفون ويرسمون علامات النصر في احتفالية المدينة.