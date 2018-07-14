تلفزيونات مجانية للبلجيكيين نظير أهداف منتخبهم في المونديال

المصدر: د ب أ

لم تقتصر فرحة مشجعي كرة القدم في بلجيكا على الأهداف التي سجلها منتخبهم في مونديال روسيا، بل كانت هناك فرحة أخرى من نوع خاص، حيث سيتمكن آلاف الأشخاص من استرداد أموالهم التي اشتروا بها أجهزة تلفاز.

وكانت شركة كيرفيل لبيع الأجهزة قد وعدت برد ثمن أجهزة التلفاز لمشتريها إذا سجلت بلادهم أكثر من 15 هدفا في المونديال.

وقالت الشركة عبر "تويتر" بعد أن فازت بلجيكا على انجلترا 2 - صفر: "لقد فعلناها.. سجل شياطيننا أكثر من 15 هدفا في كأس العالم بروسيا، وهذا يعني أننا سنرد ثمن أجهزة التلفاز لآلاف ممن قاموا بشرائها".

وأكدت الشركة أن كل من اشترى جهاز تلفاز مؤخرا سيسترد ثمنه نقدا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا). وأضافت الشركة أنها قامت بالتأمين لمواجهة هذه النفقات.