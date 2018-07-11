بايرن لا يغيب عن نهائي المونديال

المصدر: د ب أ

على مدار 36 عاماً تواجد على الأقل لاعب من فريق بايرن ميونيخ في المباراة النهائية لكأس العالم منذ نسخة 1982، وهي الانطلاقة التي ستستمر بفضل تواجد كورنتين توليسو مع المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد أمام الفائز من لقاء إنجلترا وكرواتيا اليوم.

وصعد المنتخب الألماني في 1982، و1986، و1990، و2002 ، و2014 إلى نهائي البطولة، وكان المنتخب يضم وقتها لاعبين من بايرن ميونيخ، وفي السنوات الأخرى، قدم بايرن ميونيخ جورجينيو (مع البرازيل في 1994) وبيكسنتي ليزارازو (مع فرنسا 1998) وويلي سانيول (مع فرنسا في 2006) وآرين روبين (مع هولندا في 2010).