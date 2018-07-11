رئيس «يويفا»: نجاح منتخبات أوروبا ليس مفاجأة

المصدر: د ب أ

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس، أن نجاح المنتخبات الأوروبية في مونديال روسيا ليس مفاجأة.

وقال سيفرين: «لستُ مندهشاً لأن الكرة في أوروبا منظمة بشكل مختلف».

وأضاف: «هناك بنية تحتية أكبر، خبراء فنيين أكبر، نعمل بشكل مختلف تماماً، والفوارق ستكون أوسع وأوسع عاماً بعد عام».

وسيطرت المنتخبات الأوروبية على المقاعد الأربعة في قبل نهائي للمونديال، من خلال بلجيكا وفرنسا، وإنجلترا التي تواجه كرواتيا.تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة فاز فيها فريق غير أوروبي باللقب كانت في 2002 عبر البرازيل.