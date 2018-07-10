سلمان الفرج أفضل لاعب آسيوي في المونديال

المصدر: د ب أ

تُوج سلمان الفرج، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال بلقب أفضل لاعب آسيوي في بطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً بروسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز الفرج بلقب أفضل لاعب آسيوي، بعد حصوله على أكبر نسبة تصويت 87% من إجمالي 84 ألف مشارك.

وتفوق الفرج على الرباعي المنافس له في القائمة المعلنة بالتصويت التي ضمت كل من الإيرانيين دانييل أرزاني ومورتيزا بورليجانجي والكوري جنوبي هيون وو والياباني جاكو شيباساكي.

وقدم الفرج أداءً جيداً للغاية مع الصقور الخضراء خلال مشاركاتهم في مونديال روسيا، إذ إنه أكثر لاعب آسيوي صنع فرص في البطولة.

يشار إلى أن الأخضر أنهى مشاركته في المونديال مبكراً حيث حل ثالثاً في ترتيب جدول المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حققها من الفوز على مصر والهزيمة أمام روسيا وأوروغواي.