كلينسمان ينفي اقترابه من اليابان

المصدر: د ب أ

نفى يورغن كلينسمان المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا وأميركا، أمس، التكهنات المثارة حول اقترابه من تدريب منتخب اليابان، الذي خرج من دور الستة عشر لمونديال روسيا.

وغرد كلينسمان عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً «تحية من موسكو، فقط للتوضيح، لا صحة لتكهنات تدريب اليابان».

وخسرت اليابان أمام بلجيكا 2 /3 في دور الستة عشر للمونديال، بعد أن كان الفريق متقدماً بهدفين دون رد.

وأكد اتحاد الكرة الياباني، أنه لن يجدد عقد المدرب اكيرا نيشينو، الذي تولى المهمة خلفاً لوحيد خليلودزيتش في أبريل الماضي، لتثار تكهنات واسعة حول اقترب كلينسمان من المنصب.