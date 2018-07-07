إنجلترا تنهي طموح السويد وتبلغ نصف النهائي

المصدر: رويترز

بلغت إنجلترا قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 28 عاما بفضل أدائها الرائع خلال الفوز 2-صفر على السويد في دور الثمانية بثنائية هاري ماغواير وديلي آلي اليوم السبت.

وارتقى المدافع ماغواير عاليا ليحول تمرير آشلي يانج العرضية من ركلة ركنية برأسه في الشباك ويحرز هدفه الدولي الأول بعد نصف ساعة من البداية حيث ظهرت إنجلترا بشكل رائع في الشوط الأول.

وتصدى جوردان بيكفورد حارس إنجلترا للعديد من المحاولات بشكل ممتاز ليحرم ماركوس بيرج وفيكتور كلاسون من هز الشباك في الشوط الثاني.

لكن بدت إنجلترا بشكل عام الطرف الأخطر وأثبت آلي ذلك بضربة رأس أخرى إثر تمريرة عرضية من جيسي لينجارد في الدقيقة 59.

وبلغت إنجلترا قبل نهائي كأس العالم في 1966 عندما توجت باللقب على أرضها للمرة الوحيدة حتى الآن ثم عام 1990 في إيطاليا.

وستلتقي في قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي ستقام في وقت لاحق اليوم بين روسيا صاحبة الأرض وكرواتيا.