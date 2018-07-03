كافاني يغيب عن تدريبات أوروغواي استعداداً لملاقاة فرنسا

المصدر: د ب أ

خاض منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء حصة تدريبية جديدة غاب عنها مرة أخرى المهاجم ايدنسون كافاني، الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق اليمنى (عضلة السمانة)، مما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة منتخب بلاده أمام فرنسا في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت لكافاني أمس الاثنين إصابته بتمزق في ربلة الساق، وذلك خلال مباراة أوروغواي أمام البرتغال في دور الستة عشر يوم السبت الماضي.

ويمتلك كافاني حظوظا قليلة في اللحاق بمباراة الجمعة المقبل أمام "الديوك" الفرنسية في مدينة نيجني نوفجورود.

ولم يستبعد بعد من حسابات أوسكار تاباريز، المدير الفني لأوروغواي، ولكن كل الأمور تشير إلى أن احتمالية ظهوره أمام فرنسا ضئيلة للغاية.

وسيكون غياب كافاني، الذي سجل هدفين في مرمى البرتغال في المباراة الماضية ليطيح ببطل أوروبا بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو من دور الستة عشر للمونديال، عن مباراة فرنسا بمثابة ضربة قوية لأوروغواي التي بدأت استعداداتها الجديد لملاقاة المنتخب الأوروبي العنيد.