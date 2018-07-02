ما هو النادي الذي وقع معه محمد صلاح عقداً طويل الأمد؟

المصدر: رويترز

أعلن ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد التعاقد مع المصري محمد صلاح لفترة طويلة بعد تألقه في موسمه الأول.

وقال ليفربول بموقعه على الإنترنت إن صلاح وقع عقدا "طويل المدى" بينما ذكرت تقارير محلية أن هداف الدوري الإنجليزي ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وخطف صلاح الأضواء بشدة خلال موسمه الأول مع ليفربول إذ سجل 44 هدفا في 52 مباراة في كل المسابقات وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري وبلقب هداف المسابقة أيضا.

وساهم صلاح (26 عاما) في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وثارت تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد قبل أن يحسم الأمر بالتوقيع على عقد جديد.