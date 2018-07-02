ليلة «الترجيحية»

واصل المنتخب الكرواتي مغامرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح على نظيره الدنماركي أمس في دور الستة عشر للمونديال.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عجز خلالها المنتخبان عن تغيير النتيجة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الكرواتي الملقب بـ«الناري».لحق منتخب روسيا بركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، عقب فوزه على نظيره الإسباني 4 - 3 بركلات الترجيح أمس في دور الـ16 للمونديال.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل المنتخبين 1 - 1 ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب الروسي.

ويلعب المنتخب الكرواتي في ربع النهائي أمام الدب الروسي الذي استطاع إسقاط الماتادور الإسباني بركلات الترجيح أيضاً (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بينما بالتعادل بالنتيجة ذاتها 1-1.وبادر المنتخب الإسباني بالتسجيل في الدقيقة 13 عن طريق المدافع الروسي سيرجي إيجناشيفيتش الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، ليصبح اللاعب العاشر في النسخة الحالية للمسابقة الذي يحرز هدفاً عكسياً.

ولم يهنأ المنتخب الإسباني بتقدمه كثيراً، بعدما أحرز أرتيم دزيوبا هدف التعادل لروسيا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وبرغم استحواذه على الكرة في أغلب فترات الوقتين الأصلي والإضافي، عجز المنتخب الإسباني عن فك شفرة الدفاع الروسي، ليصلا بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها إيغور أكينفييف حارس مرمى روسيا الذي تصدّى لركلتي جزاء، ليقود أصحاب الأرض لمواصلة المغامرة في المونديال، والإطاحة بالمنتخب الإسباني، الفائز باللقب عام 2010.

وواصلت لعنة مواجهة المنتخبات صاحبة الأرض في المونديال مطاردتها للمنتخب الإسباني، الذي تلقى هزيمته الرابعة أمام المنتخبات المضيفة لكأس العالم، بعدما خسر أمامها أعوام 1934 و1950 و2002.

18:00

البرازيل و المكسيك

22.00

بلجيكا واليابان

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