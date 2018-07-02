«الترجيحية» تحسمها.. روسيا وكرواتيا في ربع النهائي

المصدر: موسكو - د ب أ

واصل المنتخب الكرواتي مغامرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح على نظيره الدنماركي أمس في دور الستة عشر للمونديال.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عجز خلالها المنتخبان عن تغيير النتيجة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الكرواتي الملقب بـ«الناري».لحق منتخب روسيا بركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، عقب فوزه على نظيره الإسباني 4 - 3 بركلات الترجيح أمس في دور الـ16 للمونديال.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل المنتخبين 1 - 1 ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب الروسي.

ويلعب المنتخب الكرواتي في ربع النهائي أمام الدب الروسي الذي استطاع إسقاط الماتادور الإسباني بركلات الترجيح أيضاً (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بينما بالتعادل بالنتيجة ذاتها 1-1.وبادر المنتخب الإسباني بالتسجيل في الدقيقة 13 عن طريق المدافع الروسي سيرجي إيجناشيفيتش الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، ليصبح اللاعب العاشر في النسخة الحالية للمسابقة الذي يحرز هدفاً عكسياً.

ولم يهنأ المنتخب الإسباني بتقدمه كثيراً، بعدما أحرز أرتيم دزيوبا هدف التعادل لروسيا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وبرغم استحواذه على الكرة في أغلب فترات الوقتين الأصلي والإضافي، عجز المنتخب الإسباني عن فك شفرة الدفاع الروسي، ليصلا بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها إيغور أكينفييف حارس مرمى روسيا الذي تصدّى لركلتي جزاء، ليقود أصحاب الأرض لمواصلة المغامرة في المونديال، والإطاحة بالمنتخب الإسباني، الفائز باللقب عام 2010.

وواصلت لعنة مواجهة المنتخبات صاحبة الأرض في المونديال مطاردتها للمنتخب الإسباني، الذي تلقى هزيمته الرابعة أمام المنتخبات المضيفة لكأس العالم، بعدما خسر أمامها أعوام 1934 و1950 و2002.

بدأت المباراة باستحواذ من جانب منتخب إسبانيا الذي استغل لجوء المنتخب الروسي إلى الدفاع مبكراً، ليترجم الضيوف سيطرتهم على اللقاء، بتسجيل هدف مبكر عن طريق سيرجي إيجناشيفيتش الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13.

ونفّذ ماركو أسينسيو ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى، حيث أرسل تمريرة عرضية مقوّسة إلى داخل منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة بعقب قدم إيجناشيفيتش، الذي حاول إعاقة سيرخيو راموس وإبعاده عن متابعة الكرة، لتغالط إيغور أكينفييف، حارس مرمى روسيا، وتعانق الشباك.

واصل المنتخب الإسباني فرض هيمنته على المباراة في ظل استمرار منتخب روسيا في اللجوء إلى الدفاع وغلق المساحات أمام المرمى.

اكتسبت منتخب روسيا الثقة عقب تسديدة غولوفين، ومرر رومان زوبينين عرضية من الناحية اليمنى، أبعدها كوكي إلى ركلة ركنية أسفرت عن ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.

وتابع أرتيم دزيوبا الركلة الركنية التي نفّذها أليكسندر ساميدوف من الناحية اليمنى، ليسدّد ضربة رأس، ولكن الكرة ارتدت من يد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، ليحتسب الهولندي بيورن كيبرز ركلة جزاء.

ونفذ دزيوبا الركلة بنجاح، واضعاً الكرة على يسار ديفيد دي خيا، حارس مرمى إسبانيا، الذي ارتمى في الناحية المقابلة، مسجلاً هدف التعادل لروسيا في الدقيقة 41.

أجرى منتخب روسيا تبديله الأول قبل انطلاق الشوط الثاني بنزول فلاديمير جرانات بدلا يوري زيركوف.

دفع المنتخب الروسي بتبديليه الثاني والثالث بنزول دينيس تشيريشيف وفيدور سمولوف بدلاً من ساميدوف ودزيوبا في الدقيقتين 61 و65، لترد إسبانيا بثلاثة تبديلات، ونزل أندرياس إنييستا وداني كارفخال وياغو أسباس بدلاً من ديفيد سيلفا وناتشو ودييغو كوستا في الدقائق 67 و70 و80. ووقف أكينفييف حائلاً دون تسجيل إسبانيا هدفاً قاتلاً في الدقيقة 85، بعدما تصدى بصعوبة بالغة لقذيفة زاحفة من خارج المنطقة من قبل إنييستا.

كثف منتخب إسبانيا هجومه خلال الدقائق الأخيرة للشوط الثاني، دون جدوى لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 1 /‏‏ 1، ليحتكم الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

بدأ الوقت الإضافي الأول بهجوم من جانب إسبانيا، حيث قاد أسباس هجمة من الناحية اليسرى في الدقيقة 92، ليمرر كرة عرضية زاحفة إلى كارفخال، ولكن الدفاع الروسي أبعد الكرة في الوقت المناسب، فيما سدد كوكي من خارج المنطقة في الدقيقة 97 إلى خارج الملعب.

دفع المنتخب الروسي تبديله الرابع، في الدقيقة 97 بنزول أنطوان ميراتشوك بدلاً من دالير كوزياييف.

وفي ركلات الترجيح، أحرز فيدور سمولوف وسيرجي إيجناشيفيتش وأليكسندر جولوفين ودينيس تشيريشيف لمنتخب روسيا.

في المقابل، أحرز إنييستا وبيكيه وراموس لإسبانيا، في حين تصدى أكينفييف لركلتي كوكي وأسباس، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي لمنتخب روسيا.