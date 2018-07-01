روسيا تكرس عقدة البلد المضيف لإسبانيا

المصدر: أ ف ب

كرس المنتخب الروسي لكرة القدم عقدة البلد المضيف لدى نظيره الإسباني عندما تغلب عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي لمباراتهما في الدور ثمن النهائي لمونديال 2018 بالتعادل 1-1، وحقق بالتالي انجازا تاريخيا ببلوغه الدور ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وهي المرة الرابعة التي تخرج فيها اسبانيا من العرس العالمي على يد البلد المضيف بعد ايطاليا 1934، البرازيل 1950 وكوريا الجنوبية 2002 "المضيفة تشاركا مع اليابان"، علما ان الحال مماثل في كأس اوروبا حيث لم ينجح "لا روخا" في الفوز على البلد المضيف في 5 محاولات (1980، 1984، 1988، 1996، 2004).

في المقابل، لم يكن أحد يتوقع تخطي روسيا الدور الأول للعرس العالمي الذي تستضيفه بالنظر الى انها لم تحقق اي فوز قبله (7 مباريات متتالية) وعلى مدى 8 أشهر تقريبا. والاكثر من ذلك ان روسيا التي تذوقت طعم الفوز بتغلبها على السعودية (5-صفر) ومصر (3-1) في الجولتين الاوليين من الدور الاول، دخلت مباراة اليوم على وقع هزيمة مذلة أمام الاوروغواي في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى (صفر-3).

وتلتقي روسيا في الدور ربع النهائي السبت المقبل في سوتشي، مع الفائز في مباراة كرواتيا أو الدنمارك اللتين تلتقيان لاحقا في نيغني نوفغورود.