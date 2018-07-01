شاهد كيف أطاح الدب الروسي بالماتادور الإسباني

المصدر: البيان الالكتروني

تنطلق المباريات بمشاعر موحدة (غبطة، فرح، سعادة، وحب للفوز)، وتتأرج خلالها حسب أداء اللاعبين بين المشاعر المتناقضة، لكنها بالتأكيد تنتهي بين فائز سعيد وخاسر تعيس، ذلك ما أوفت به مباراة روسيا وإسبانيا في الدور السادس عشر من مونديال روسيا، والتي كرس فيها الدب الروسي عقدة البلد المضيف لدى الماتور الاسباني، شاهد التفاصيل:

روسيا تكرس عقدة البلد المضيف لإسبانيا

الدب الروسي يقصي الماتادور بضربات الترجيح