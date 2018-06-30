فرنسا تطيح بالأرجنتين خارج المونديال

المصدر: البيان الالكتروني

أطاح المنتخب الفرنسي بنظيره الأرجنتيني خارج المونديال بعد فوزه عليه 4-3 في مباراة قمة في المتعة والإثارة من جانب الفريقين ليتأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية.

وجاءت المباراة مثيرة منذ البداية حيث سيطر الفريق الأرجنتيني على الدقائق الأولى ولكن سرعان ما فرضت الديوك الفرنسية اسلوبها على المباراة حتى النهاية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم انطوان غريزمان نجم اتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لفرنسا في الدقيقة 13 من ضربة جزاء ثم أدرك دي ماريا نجم باريس سان جيرمان التعادل للأرجنتين في الدقيقة 41.

وأضاف جابريل ميركادو مدافع اشبيلية الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 48 ثم تعادل بنجامين بافار مدافع شتوتغارت الألماني لفرنسا في الدقيقة 57.

وسجل مبابي الهدفين الثالث والرابع لفرنسا في الدقيقتين 64 و68 وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البديل سيرخيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث للأرجنتين.

قراء البيان يتوقعون فوز فرنسا على الأرجنتين