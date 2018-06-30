قراء البيان يتوقعون فوز فرنسا على الأرجنتين

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع البيان على حسابه في تويتر البيان الرياضي حول نتيجة مباراة فرنسا والأرجنتين اليوم على ملعب «كازان أرينا» في افتتاح منافسات دور الـ 16 للمونديال، فوز المنتخب الفرنسي على منتخب الأرجنتين بنسبة 61 في المئة، في حين توقع 29 في المئة فوز الأرجنتين.

ويسعى منتخب فرنسا لاستعادة بريقه وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

أما منتخب الأرجنتين فنجح فى استعادة ثقة جماهيره بعد العرض القوى والفوز الثمين الذي تحقق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، بعد بداية متواضعة أمام أيسلندا وكرواتيا.