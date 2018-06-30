قراء البيان يتوقعون فوز البرتغال على أوروغواي

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع البيان على حسابه في تويتر البيان الرياضي حول نتيجة مباراة البرتغال وأوروغواي اليوم في منافسات دور الـ 16 للمونديال، فوز المنتخب البرتغالي على منتخب أوروغواي بنسبة 71 في المئة، فيما توقع 29 في المئة فوز أوروغواي.

ويلتقي المنتخب البرتغالي بطل أوروبا مع منتخب أوروغواي المتوج بطلاً للعالم مرتين، اليوم على ملعب إستاد فيشت الأولمبي في سوتشي، من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية، لكن المباراة ستشهد في الوقت نفسه صراعاً يتوقع أن يخطف الأضواء بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، والأوروغوياني لويس سواريز لاعب غريمه التقليدي برشلونة.

#استطلاع_البيان

توقع نتيجة مباراة أوروغواي و البرتغال #البيان_القارئ_دائما — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 27, 2018

قراء البيان يتوقعون فوز فرنسا على الأرجنتين