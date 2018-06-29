الفيفا سعيد بمونديال روسيا

المصدر: د ب أ

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا، كما دافع عن استخدام معيار اللعب النظيف لحسم ترتيب المنتخبات في دور المجموعات بحال التساوي في رصيد النقاط والتطابق في الأهداف وفارق الأهداف.

وقال كولين سميث، مدير المسابقات بالفيفا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بعد انتهاء دور المجموعات في البطولة أمس الخميس،: "نشعر بالسعادة لما سارت إليه بطولة كأـس العالم حتى الآن. روسيا قدمت حدثا مدهشا، تلقينا إفادات وردود فعل إيجابية من كل شركائنا".

وعن معيار اللعب النظيف واستخدام عدد البطاقات الصفراء والحمراء للمرة الأولى في حسم الصراع على المراكز في أية مجموعة يتساوى فيها فريقان أو أكثر في رصيد النقاط وعدد وفارق الأهداف، قال سميث: "أردنا تجنب إجراء القرعة لأن تأهل الفرق يجب أن يكون عن طريق ما قدمته في الملعب. قدمنا معيارا إضافيا للمعايير السابقة ليمكن تطبيقه قبل إجراء القرعة".

وأوضح : "سنراجعه بعد كأس العالم. ولكننا لا نرى أية حاجة لتغيير هذا المعيار".

وفقد المنتخب السنغالي فرصة التأهل لدور الستة عشر بعدما دفعه هذا المعيار إلى المركز الثالث في المجموعة الثامنة خلف المنتخب الياباني نظرا لحصول المنتخب السنغالي على بطاقات صفراء تفوق ما حصل عليه المنتخب الياباني في مباريات هذه المجموعة.

ووصف سميث البطولة بأنها حتى الآن "مهرجان لكرة القدم"، مشيرا إلى أن مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل السلبي فيما شهدت 47 مباراة هز الشباك وأن 27 هدفا من ال122 هدفا التي سجلت في البطولة حتى الآن جاءت في آخر عشر دقائق من المباراة وذلك بنسبة تبلغ 22 بالمئة من إجمالي عدد الأهداف حتى الآن.