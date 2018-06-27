روخو يمنح الأرجنتين "قبلة الحياة" في روسيا

المصدر: رويترز

سجل ماركوس روخو هدفا قاتلاً قبل أربع دقائق من النهاية لتفوز الأرجنتين 2-1 على نيجيريا في مباراة مثيرة في ختام منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليصعد بطل العالم مرتين إلى دور الستة عشر.

وسجل ليونيل ميسي أول أهدافه في نسخة روسيا في الدقيقة 14 بتسديدة متقنة، لكن نيجيريا أدركت التعادل بعد ست دقائق من الشوط الثاني عندما ارتكب خافيير ماسكيرانو مخالفة ضد ليون بالوجن في المنطقة لتحتسب ركلة جزاء سددها فيكتور موزيس بنجاح.

وبعدما كادت المباراة تفلت من الأرجنتين لعب جابرييل ميركادو تمريرة عرضية من جهة اليمين في الدقيقة 86 ليهز منها روخو الشباك بتسديدة مباشرة لتنطلق احتفالات الجماهير الأرجنتينية في المدرجات.

وتواجه الأرجنتين منتخب فرنسا في دور الستة عشر بعدما احتلت المركز الثاني في مجموعتها بينما تلعب كرواتيا مع الدنمرك صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة. وخرجت نيجيريا وأيسلندا بعدما احتلتا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.