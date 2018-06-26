زواج في مدرجات المونديال

المصدر: البيان الالكتروني

طلب طبيب روسي يد صديقته الكولومبية للزواج، في مدرجات ملعب قازان، الذي احتضن مباراة كولومبيا وبولندا في مونديال روسيا، لكنه اشترط تقديم الخاتم مع تسجيل كولومبيا هدفها الأول.

ولم تتوان الفتاة، التي تبدو من المولعات بكرة القدم، في قبول العرض، حيث احتضنت صديقها وبدت في غاية السعادة.

ونشر يفغيني يفنيفيتش، الذي كان شاهداً على اللحظة الرومانسية، تغريدة على حسابه في تويتر، وكتب: "أمس في المباراة بين كولومبيا وبولندا، وقعت قصة لطيفة جدا".

وقالت "روسيا اليوم" إن سيرغي، وهو طبيب من تومسك، قدم عرضا لصديقته الكولومبية كارين، والحقيقة هي أنه كان هناك شرط واحد، وهو أن يمنح سيرغي الخاتم لصديقته فقط بعد أن تحرز كولومبيا هدفا، مضيفة أنه مع تسجيل ياري مينا هدف كولومبيا الأول في الدقيقة الـ 40 خلقت عائلةجديدة".

وانتهب مواجهة كولومبيا وبولندا، التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لمونديال روسيا، بفوز الكولومبيين، بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ثلاثية كولومبيا ياري مينا، ورادميل فالكاو، وخوان كواردادو، في الدقائق (40، 70 و75).