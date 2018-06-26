رونالدو يحطم رقماً قياسياً في ضربات الجزاء

المصدر: د ب أ

جاءت ضربة الجزاء التي سجل منها كريم انصاري فرد هدف التعادل القاتل لإيران في شباك البرتغال "الاثنين" في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لتحطم الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة في تاريخ كأس العام لكرة القدم.

وحطم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة بعدما اهدر ضربة الجزاء الـ19 في البطولة في الدقيقة 53، قبل أن يعزز كريم الأنصاري الرقم القياسي بتسجيل هدف التعادل القاتل لإيران في الدقيقة 93 من ضربة الجزاء العشرين في البطولة.

وتقدم ريكاردو كواريزما بهدف للبرتغال في الدقيقة 45 ثم تعادل الأنصاري لإيران في الوقت بدل الضائع لتصعد بذلك البرتغال لدور الستة عشر.

وارتفع عدد ضربات الجزاء المحتسبة في مونديال روسيا قبل ختام دور المجموعات إلى 20 ضربة جزاء ليتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 18 ضربة جزاء والذي تحقق في نسخ 1990 و1998 و2002 من المونديال.

وتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في احتساب عشرة من مجموع ضربات الجزاء في روسيا.

وشهد مونديال روسيا معادلة رقم قياسي أخر حيث تم تسجيل ستة أهداف عكسية حتى الآن في البطولة وهو ما يعادل الرقم القياسي الذي تحقق في نسخة 1998.

وجاء الهدف العكسي السادس بواسطة الروسي دينيس تشيريشيف بعدما سجل بطريق الخطأ في شباك فريقه أمام أوروجواي.

كما سجل مونديال روسيا رقما قياسيا أخر يتمثل في انتهاء 34 مباراة حتى الآن في البطولة بنتيجة إيجابية دون وجود تعادل سلبي.