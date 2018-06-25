مفاجأة في تشكيلة الأخضر لمواجهة مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، التشكيلة الرسمية للمنتخب السعودي التي ستواجه منتخب الفراعنة على ملعب فولغوغراد في إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم بروسيا 2018.

وشهدت التشكيلة 3 تغييرات بمشاركة ياسر المسيليم، معتز هوساوي وبقاء حسين المقهوي الذي نزل بديلا لتيسير الجاسم المصاب في مباراة أوروغواي، بحسب يورو سبورت.

وجاءت تشكيلة السعودية كما أعلنها الحساب الرسمي على تويتر: ياسر المسيلم، أسامة هوساوي، محمد البريك، سلمان الفرج، هتان باهبري، ياسر الشهراني، عبدالله المعيوف، حسين المقهوي، سالم الدوسري، فهد المولد، معتز هوساوي.

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