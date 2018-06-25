تشكيلة منتخب مصر في لقاء السعودية

المصدر: وكالات

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر، تشكيلة الفراعنة لمواجهة السعودية، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم، والتي شهدت تواجد الحارس عصام الحضري.

ويأمل الحضري في كسر الرقم القياسي كأكبر لاعب مشاركة في تاريخ المونديال.

وتعد مباراة مصر والسعودية تحصيل حاصل؛ بعد أن فشل المنتخبان في جني أي نقاط في أول مباراتين بالمجموعة، وتأكد خروجهما من الدور الأول.

منتخب مصر تلقى هزيمة أمام أوروغواي في الجولة الأولى بهدف نظيف، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام روسيا بثلاثية مقابل هدف، سجله محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمد عبدالشافي، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود تريزيغيه، عبدالله السعيد، محمد صلاح.

الهجوم: مروان محسن

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