فيفا يعاقب بولندا بسبب لافتة "سياسية ومسيئة"

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه فرض غرامة على الاتحاد البولندي قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري (10124 دولارا) بسبب ما قال إنها لافتة مسيئة رفعتها الجماهير البولندية خلال الهزيمة 2-1 أمام السنغال في كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وفي بيان في وقت متأخر أمس السبت قال الفيفا "عاقبت لجنة الانضباط في الفيفا الاتحاد البولندي لكرة القدم بغرامة قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري بسبب رفع الجماهير البولندية لافتة سياسية مسيئة".

ولم يخض الفيفا في مزيد من التفاصيل بشأن اللافتة المسيئة. ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم التعقيب.

وفرض الفيفا في وقت سابق غرامة على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب ما قال إنها "هتافات مهينة وتتسم بالتمييز" من الجماهير خلال فوز المكسيك المفاجئ 1-صفر على المانيا الأسبوع الماضي.

كما فتح تحقيقا مع الاتحادين الأرجنتيني والكرواتي بسبب ما قال إنها وقائع متعددة لشغب الجماهير خلال مواجهة الفريقين يوم الخميس.

وبدأ الفيفا تحقيقا مع لاعبي سويسرا شيردان شاكيري وجرانيت تشاكا بسبب احتفالهما بالأهداف خلال الفوز على صربيا يوم الجمعة.

وتم فتح تحقيق مماثل مع الاتحاد الصربي بسبب شغب الجماهير وهتافات سياسية وأخرى مسيئة من المشجعين الصرب، بينما يواجه ملادن كرستايتش مدرب صربيا تحقيقا من الفيفا بسبب تعليقاته بعد هذه المباراة.