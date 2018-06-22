كرواتيا تهين الأرجنتين بالثلاثة

المصدر: د. ب. أ

حسم المنتخب الكرواتي تأهله إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا بعدما وجه ضربة موجعة للمنتخب الأرجنتيني وتغلب عليه 3 / صفر اليوم الخميس على ملعب "نيجني نوفجورود" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وافتتح أنتي ريبيتش التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 53 إثر خطأ فادح من حارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 81 قبل أن يختتم ايفان راكيتيتش التسجيل بالهدف الثالث لكرواتيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد الأرجنتين عند نقطة واحدة متساويا مع نظيره الأيسلندي الذي يلتقي غدا الجمعة نظيره النيجيري الذي لم يحصد أية نقطة حتى الآن.

وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة وكذلك الصدارة من خلال الجولة الثالثة من مبارياتها، حيث يلتقي المنتخبان النيجيري والأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كريستوفسكي تزامنا مع لقاء كرواتيا وأيسلندا على ملعب "روستوف أرينا".

وأظهر المنتخب الأرجنتيني تحسنا نسبيا في المستوى خلال الشوط الأول مقارنة بمباراته الأولى التي انتهت بالتعادل مع أيسلندا 1 / 1 لكنه افتقد الفاعلية الهجومية المعهودة.

وفي الشوط الثاني ارتبك الفريق الأرجنتيني وبدا الإحباط على عدد من لاعبيه عقب هدف كرواتيا وتواصل انهياره بعدها مع الهدف الثاني ثم تضاعفت ألامه بشكل كبير مع الهدف الثالث الذي سجله راكيتيتش في الوقت القاتل.

وجاءت هزيمة المنتخب الأرجنتيني المتوج مرتين سابقتين في كأس العالم، ووصيف بطل مونديال 2014 والذي كان مرشحا بقوة للمنافسة على لقب النسخة الحالية، لتهدد فرصة الأرجنتين في مواصلة مشوارها بالبطولة بشكل كبير.

كذلك شكلت الهزيمة صدمة هائلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، الذي ربما يشارك في بطولة كأس العالم للمرة الأخيرة بمشواره.

تعرف على سيرة المنتخب الكرواتي