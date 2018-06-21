تعرف على سيرة المنتخب الكرواتي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب الكرواتي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1912

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا ): 1992

- أشهر ألقابه: (الناريون - Vatreni)

- أول مباراة دولية: أمام سويسرا (4-0)، زغرب، 2 أبريل 1940

أمام أمريكا (2-1)، زغرب، 17 أكتوبر 1990

- أكبر فوز: على سان مارينو (10-0)، رييكا، كرواتيا، 4 يونيو 2016

- أكبر خسارة: أمام ألمانيا (1-5)، ألمانيا 15 يونيو 1941، 1 نوفمبر 1942

وأمام إنجلترا (1-5)، ويمبلي 9 سبتمبر 2009

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 4 (أول ظهور في 1998)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: لا يوجد

- تصنيفه في الفيفا: 17 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 3 (يناير 1999)

- أسوأ تصنيف: 125 (مارس 1994)

- الهداف التاريخي: دافور شوكر (45 هدفا)

- الأكثر مشاركة: داريو سرنا (134 مباراة)

- المدرب: زلاتكو داليتش.

تم تشكيل المنتخب الكرواتي لكرة القدم، عام 1991، أي قبل فترة قصيرة من استقلال كرواتيا عن الجمهورية اليوغوسلافية، وشارك لأول مرة، في مونديال فرنسا 1998.

حجزت كرواتيا مقعدا لها في مونديال روسيا، من خلال الملحق الأوروبي المكمل، على حساب اليونان، بفوزها عليها (4-1)، في مباراة الذهاب، وتعادلهما إيابا من دون أهداف.

واضطر منتخب كرواتيا لخوض الملحق، بعد أن احتل المركز الوصافة في المجموعة التاسعة، برصيد 20، بفارق نقطتين، خلف نظيره الآيسلندي، الذي فجر مفاجأة كبيرة، وتأهل مباشرة، ولأول مرة في تاريخه، إلى كأس العالم.

وسجل لاعبو كرواتيا 15 هدفا، وتلقت شباكهم أربعة أهداف.

وفيما يلي نتائج كرواتيا في المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية:

الاثنين 5 سبتمبر 2016:

كرواتيا – تركيا (1-1)

الخميس 6 أكتوبر 2016:

كوسوفو – كرواتيا (0-6)

الأحد 9 أكتوبر 2016:

فنلندا – كرواتيا (0-1)

السبت 12 نوفمبر 2016:

كرواتيا – آيسلندا (2-0)

الجمعة 24 مارس 2017:

كرواتيا – أوكرانيا (1-0)

الأحد 11 يونيو 2017:

آيسلندا – كرواتيا (1-0)

السبت 2 سبتمبر 2017

كرواتيا – كوسوفو (1-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

تركيا – كرواتيا (1-0)

الجمعة 6 أكتوبر 2017:

كرواتيا – فنلندا (1-1)

الاثنين 9 أكتوبر 2017

أوكرانيا – كرواتيا (0-2).