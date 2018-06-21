منتخب الدنمارك يتعادل مع أستراليا ويفشل في حسم تأهله

المصدر: رويترز

أحرز مايل يديناك قائد استراليا ثاني أهدافه في كأس العالم لكرة القدم من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة جزاء الدنمارك خلال التعادل 1-1 بين الفريقين ليحافظ على آمال فريقه في بلوغ دور الستة عشر اليوم الخميس.

وألغى هدف يديناك في الدقيقة 38 تقدم كريستيان إريكسن بهدف مبكر للدنمارك من قذيفة على ملعب سمارا ارينا عقب لمسة رائعة من نيكولاي يورجنسن.

وستتأجل آمال الفريقين في بلوغ دور الستة عشر للجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة عندما تلتقي استراليا مع بيرو والدنمارك مع فرنسا.

وزاد التوتر في الشوط الثاني حيث سنحت عدة فرص للفريقين لكن الدنمارك عولت على حارسها كاسبر شمايكل الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من تسديدتين عبر دانييل أرزاني وماثيو ليكي قرب النهاية.