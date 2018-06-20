كوستا يقود إسبانيا للإفلات من الفخ الإيراني

المصدر: د ب أ

أنعش منتخب إسبانيا آماله في التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على نظيره الإيراني اليوم الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمونديال.

ارتفع رصيد المنتخب الإسباني، الفائز باللقب عام 2010، إلى أربع نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة مع نظيره البرتغالي، الذي تغلب على منتخب المغرب 1 / صفر في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب إيران، الذي يحلم بالتأهل للأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

يدين المنتخب الإسباني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه دييجو كوستا، الذي أحرز هدف اللقاء في الدقيقة 54.

رغم الفوز، لم يقدم المنتخب الإسباني العرض المنتظر، حيث اتسم أداء لاعبيه بالتسرع والعصبية المفرطة، لاسيما خلال الشوط الأول، غير أن مستواه تحسن نسبيا في الشوط الثاني الذي سجل خلاله هدفه الوحيد.

في المقابل، كان منتخب إيران ندا حقيقيا للمنتخب الأوروبي، وسنحت له أكثر من فرصة للتعادل، لكن رعونة لاعبيه وافتقادهم للخبرة المطلوبة في مثل تلك المواجهات الهامة حال دون ذلك.

ورفع كوستا رصيده التهديفي في المسابقة إلى ثلاثة أهداف، بعدما سبق له أن سجل هدفين خلال تعادل إسبانيا مع البرتغال 3 / 3 في الجولة الأولى، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة مع الروسي دينيس تشيريشيف، بفارق هدف وحيد خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (المتصدر).

ويلعب المنتخب الإسباني مباراته الأخيرة في المجموعة أمام نظيره المغربي يوم الاثنين القادم، فيما يختتم منتخب إيران لقاءاته في مرحلة المجموعات أمام المنتخب البرتغالي في نفس اليوم.